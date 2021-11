Inter-Napoli, Manolas resta a casa: solo Malcuit recupera per Milano

Ancora a casa Kostas Manolas: il difensore greco, nonostante i miglioramenti fisici degli ultimi giorni, è stato escluso ancora una volta dal gruppo Napoli che è in partenza per Milano, dove domani affronterà l'Inter nel big match di giornata. Unico azzurro recuperato, per Spalletti, è quindi Kevin Malcuit. Assenti anche i due positivi al covid Politano e Demme.

