Inter-Napoli, il prefetto di Milano: rischio scontri, stop alla vendita di biglietti ai residenti in Campania

Niente Inter-Napoli per i tifosi napoletani residenti in Campania. Lo ha stabilito questa sera il prefetto di Milano, Renato Saccone, su consiglio del Comitato di analisi per la sicurezza della manifestazioni sportive di Milano. Potranno invece accedere regolarmente allo stadio i residenti nella regione Campania ma provvisti di fidelity card dell'Inter.

Una decisione già attesa per i tifosi del Napoli viste le condizioni degli ultimi anni a San Siro. Il pericolo di scontri tra tifoserie ha fatto scattare l'allarme. I biglietti che sono già stati venduti a chi avrà il divieto di trasferta saranno rimborsati. Per tutti gli altri, ci sarà l'annullamento della vendita.