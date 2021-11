Inter-Napoli, Zielinski a intermittenza e Fabian Ruiz soffre molto Barella

Mancò la fortuna, non il valore. E il coraggio lo si è visto almeno nel secondo tempo. Una caduta dolorosa, perché perdere qui non è mai un piacere, ma se gli azzurri avevano bisogno di capire quanto grandi sono, lo hanno capito. Perché hanno sbandato, hanno controllato e poi hanno messo in un angolo l’Inter neppure fosse una sfida tra un peso massimo e un piuma. Rui e Mertens avrebbe potuto cambiare l’esito del punteggio, ma non una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati