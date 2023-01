Solo Gaetano non è partito per la trasferta di Milano, out per una gastroenterite. Tutti disponibili, sono tornati tra i convocati anche Rrahmani e Sirigu: il difensore kosovaro s'infortunò il 9 ottobre nella trasferta di Cremona, un problema muscolare che lo ha costretto a saltare le successive sei partite di campionato e tre di Champions League, e andrà in panchina, dove tornerà pure il portiere sardo, ripresosi anche lui da un infortunio muscolare.

In difesa è Juan Jesus il favorito per giocare da centrale al fianco di Kim, ballottaggio a sinistra tra Olivera e Mario Rui, i due terzini che Spalletti ha alternato in questa stagione con risultati sempre positivi sia da parte dell'uruguaiano che del portoghese. A destra Di Lorenzo: il capitano, schierato sempre titolare da Spalletti, nelle 15 partite di campionato e nelle sei di Champions League, completerà la linea a quattro davanti a Meret,

A centrocampo la soluzione più probabile è la conferma dell'assetto tipo con Anguissa, Lobotka e Zielinski: il camerunense e il polacco sono reduci dal mondiale in Qatar, mentre il playmaker slovacco ha svolto la preparazione con gli azzurri in Turchia a ha preso parte a tutte le amichevoli disputate dagli azzurri. Molto brillante Ndombele in corsa per una maglia da titolare ma che dovrebbe inizialmente partire in panchina per trovare spazio a gara in corso. Recuperato Demme che saltò per un fastidio muscolare l'ultima amichevole degli azzurri al Maradona contro il Lille: il centrocampista tedesco andrà in panchina e sarà l'alternativa a Lobotka nel ruolo di playmaker. E c'è Elmas, jolly buono per tutti gli usi e sempre efficace in tutte le posizioni in cui è stato schierato da Spalletti: il macedone si disimpegna bene sia da mezzala di centrocampo che da esterno sia destro che sinistro del tridente di attacco.

In attacco il tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia. L'ex interista comincerà titolare sulla fascia destra con Lozano pronto a subentrare durante il match, una staffetta che è stata uno dei punti di forza del Napoli nei primi tre mesi. Il centravanti nigeriano è il bomber azzurro con 9 reti e ha segnato sette gol nelle ultime sei partite di campionato. L'esterno georgiano invece si rivedrà tra i titolari dopo essere stato costretto a saltare le ultime tre sfide di campionato contro Atalanta, Empoli e Udinese per la lombalgia.

E poi c'è Raspadori, il jolly d'attacco che si è messo in grande evidenza nelle quattro amichevoli giocate dal Napoli in questa fase di preparazione in vista della ripresa del campionato: l'ex attaccante del Sassuolo ha segnato cinque gol, le doppiette contro Antalyaspor e Crystal Palace e una rete nel ko con il Lille al Maradona. E c'è Simeone, l'argentino decisivo quest'anno nella sfida precedente giocata al Meazza con la rete del 2-1 messa a segno di testa sul cross perfetto di Mario Rui.