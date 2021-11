Inter-Napoli, scatta l'allarme covid: altri tamponi prima della partenza

La positività di Diego Demme era stata un campanello d'allarme, quella di Matteo Politano - nell'ultimo ciclo di tamponi effettuati ieri - rovina i piani: in casa Napoli scatta l'allarme covid per tutto il gruppo azzurro che ieri si era allenato quasi al completo in vista del big match di domani, in programma a Milano contro l'Inter.

Dopo la notizia della positività di Politano, sono state messe in atto tutte le procedure previste dalle autorità sanitarie e dal protocollo della Lega Calcio. Il gruppo azzurro, come confermato anche dal club, effettuerà in giornata un ulteriore giro di tamponi prima dell'allenamento di rifinitura, della conferneza di Spalletti (ore 14.00) per poi partire per Milano.