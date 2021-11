Inter-Napoli, torna Spalletti: «Lozano può aiutarci in un modo»

«Vivo tutto così intensamente in diretta che non so come reagirò al ritorno a Milano». Così Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn prima del match di San Siro contro l'Inter. «Il mio passato non è mai passato, quelle che ho avuto qui sono state sensazioni bellissime, ambiente che mi ha aiutato a fare il mio lavoro. Faccio i complimenti a quelli che hanno vinto lo Scudetto lo scorso anno».

LEGGI ANCHE Napoli, anche Zanoli ha il covid È il terzo positivo in casa azzurra

In campo non ci sarà Politano, positivo al covid. «Lozano vuol sempre giocare, anche quando lo togli durante la gara» ha continuato Spalletti. «È un calciatore che crea sempre possibilità offensive, bravo nell’uno contro uno e ha personalità». Con lui ai microfoni di Dazn anche Fabian Ruiz: «Sappiamo che è complicata stasera, ma vale sempre tre punti e vogliamo provare a vincerla per noi e per i tifosi del Napoli. Ci proveremo. Spalletti mi sta aiutando molto e io provo a fare in campo quello che mi chiede, spero di continuare così».