Inter-Napoli vietata ai tifosi azzurri: no vendita ai residenti in Campania

Brutta notizia per il Napoli e per i tifosi azzurri. Come si legge dal comunicato sul sito ufficiale napoletano, da determina numero 22/2021 del 10 novembre 2021 la vendita dei biglietti per il match Inter-Napoli che si giocherà domenica a San Siro è vietata ai residenti nella regione Campania.

La notizia era già nell'aria da giorni, fino alla decisione ufficiale di quest'oggi. I sostenitori del Napoli presenti a San Siro, dunque, potranno arrivare dal resto d'Italia eccetto che dalla Campania. Come informato dal club, i tagliandi disponibili saranno in vendita sul Circuito Vivaticket al prezzo di 20, euro. Il settore dedicato al Settore Ospiti è il terzo anello Blu. L’ingresso dedicato ai tifosi del Napoli (non residenti in Campania) è il gate 10.