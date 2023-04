Taglialatela, dal rigore parato a Baggio al primo successo da presidente a Ischia

Negli anni '90, quando il Napoli faceva fatica a raccogliere un punto nelle partite a San Siro, Pino Taglaiatela - il portiere di Ischia cresciuto alla scuola di Luciano Castellini - fece una magia e consentì agli azzurri guidati da Boskov di fermare il Milan di Capello e Roby Baggio. Proprio a lui, il Divin Codino, parò un rigore nel secondo tempo e bloccò il risultato sullo 0-0. Taglialatela avrebbe rivelato il suo segreto ai cronisti, custodito con Armandino Liberti, il ciabattino in servizio al Centro Paradiso: aveva fatto mettere un tacchetto in più sotto le scarpette in modo da essere più stabile tra i pali.

In questa straordinaria stagione dell'amato Napoli l'ex portiere, presidente dell'Ischia Calcio, ha centrato un importante obiettivo nell'anno del centenario: l'ha guidata in serie D, la promozione ufficiale dopo la vittoria sulla Maddalonese nel Sabato Santo. E adesso si punta a construire una squadra per il ritorno tra i professionisti, in quella serie C che era diventata la casa dell'Ischia in due differenti momenti, con i patron napoletani Fiore e Carlino. Adesso l'Ischia è autofinanziata, Taglialatela ci ha messo la faccia e il cuore, oltre alla competenza.

E in questo momento di felicità per l'isola, dopo il dramma della frana dello scorso inverno a Casamicciola, appare lontano anche il giorno più amaro per Taglialatela. Un altro Sabato Santo, quello di venticinque anni fa. L'11 aprile del 1998 a Parma il Napoli perse e rertrocesse in serie B con cinque giornate di anticipo, dopo un campionato disastroso. Pino rientrò negli spogliatoi piangendo, abbracciato a Fabio Cannavaro che indossava la maglia gialloblù perché tre anni prima era stato trasferito al Parma per evitare che il Napoli fallisse. Venticinque anni dopo, la soddisfazione di aver centrato un obiettivo importante per l'isola, così amata anche da De Laurentiis, con la speranza che si possa creare una sinergia con il Napoli.