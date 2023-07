Sempre più caccia aperta al difensore, il Napoli è concentrato su questo obiettivo, l'unica vera casella da colmare per la partenza di Kim che firmerà con il Bayern Monaco (Lucas Hernandez passa dal club bavarese al Psg). Il club azzurro è al lavoro per il centrale da affiancare a Rrahmani: le piste più calde sono quelle di Itakura e Kilman con Le Normand sullo sfondo.

LA CACCIA AL DIFENSORE

ITAKURA IN POLE

LA PISTA KILMAN

Sarà una settimana importante con il Napoli che intensificherà le trattative per provare a chiudere una delle due possibili mosse in entrata, quella con Itakura o Kilman. Più complicato arrivare a Le Normand, un'operazione molto costosa perchè ci sarebbe da pagare la clausola rescissoria di 50 milioni alla Real Sociedad. Stesso discorso per Scalvini: l'Atalanta chiede la stessa cifra per cedere il giovane difensore. Più defilate tutte le altre possibili idee da Ito a Ibanez, da Doekhi a Schuurs.In pole position in questo momento c'è Itakura, il Napoli continuerà la trattativa con il Borussia Mönchengladbach per arrivare alla fumata bianca, la valutazione del club tedesco è di 15 milioni. C'è da far quadrare il cerchio per chiudere l'intesa con il club inglese per il giapponese, 26 anni, che ha ben figurato con la sua nazionale nell'ultimo mondiale in Qatar a cominciare dal match giocato contro la Germania. Itakura dopo l'esperienza in Bundesliga avrebbe la possibilità di cimentarsi nel campionato di serie A, una prospettiva stimolante giocare nella squadra campione d'Italia e che proverà a disputare da protagonista la Champions League.

APPROFONDIMENTI Napoli, senti l'ex stopper Renica: «Milenkovic il centrale perfetto» Intrigo Osimhen-Mbappé: così è spuntato il Real Madrid

E proseguiranno i contatti del club azzurro con il Wolverhampton per Kilman, il club inglese chiede 30 milioni per il difensore centrale mancino molto forte fisicamente e particolarmente incisivo nel gioco aereo. Una trattativa che potrebbe decollare da un momento all'altro, anche se tra i club interessati al gigante del Wolverhampton c'è anche il Tottenham. Ma il profilo è uno di quelli che piace al Napoli e il discorso può riprendere quota.

LA SITUAZIONE OSIMHEN

IL VICE DI LORENZO

LE ALTRE OPERAZIONI

E con l'avvicinarsi della nuova stagione agonistica si attendono sviluppi sulla situazione Osimhen: il Psg aspetta il rinnovo di Mbappè che se non dovesse arrivare entro il 31 luglio potrebbe essere ceduto. E a quel punto il club parigino dovrebbe puntare su un attaccante top e potrebbe decidere di stringere su Osimhen e presentare al Napoli per il centravanti nigeriano una di quelle offerte definite irrinunciabili da De Laurentiis. E il presidente azzurro proseguirà nei contatti con il suo manager Calenda per discutere sull'ipotesi del rinnovo del contratto per altri due anni, dal 2025 al 2027.Di Lorenzo è un punto fermo per il presente e il futuro, largamente avviato il discorso del rinnovo, si attende la fumata bianca per il nuovo contratto che legherebbe il capitano praticamente a vita con il club azzurro. Il Napoli è al lavoro per il suo vice, l'opzione Faraoni resta quella decisamente più calda, trattativa da considerare già molto ben avviata e si attendono ulteriori sviluppi in questi giorni. Il giovane Zanoli sarà girato in prestito, oltre all'interesse del Genoa sono spuntati anche quelli di Monza e Udinese, gli altri club che sono entrati nella corsa oltre al Celta Vigo. Da vedere nei prossimi giorni quale sarà la destinazione del terzino che preferirebbe restare in Italia e ha giocato gli ultimi sei mesi in prestito alla Sampdoria, assicurando sempre un buon rendimento e segnando anche due reti.Per Demme resta l'interesse dell'Hertha Berlino. Zerbin è seguito dal Lecce: si prospetta un trasferimento in prestito al club giallorosso dell'esterno d'attacco che ha fatto parte del gruppo azzurro che ha vinto lo scudetto. Un altro giovane Folorunsho, protagonista in B con il Bari, è seguito da Verona e Empoli. Per Gaetano c'è l'interesse dell'Empoli.