En-plein azzurro. In chiave Napoli s’intende e con la speranza che l’Italia possa confermarsi sul tetto d’Europa anche grazie alla folta rappresentativa dei giocatori di proprietà del club di De Laurentiis. Il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, ha diramato ieri la lista definitiva dei 26 calciatori che prenderanno parte alla spedizione azzurra in Germania per Euro ‘24.

Un sospiro di sollievo per Alex Meret e la piacevole sorpresa di Michael Folorunsho nella rosa dell’Italia che dovrà difendere il titolo di campione in carica agli Europei che prenderanno il via la settimana prossima. In mezzo le conferme scontate per Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori. Praticamente il Napoli è presente nella rappresentativa azzurra in ogni reparto del campo: portiere, difensore, centrocampista e attaccante. Il commissario tecnico ieri ha effettuato gli ultimi tre tagli per arrivare ai 26 giocatori previsti dal regolamento di Euro ‘24 che prenderà il via venerdì prossimo (l’Italia scenderà in campo il giorno successivo - sabato 15 a Dortmund - contro l’Albania alle ore 21). Dopo il fastidio muscolare accusato da Meret nell’immediata vigilia dell’amichevole con la Turchia a Bologna, si era temuto che il portiere potesse rischiare la convocazione. E invece Spalletti - dopo essersi consultato con lo staff medico - ha deciso di confermare il numero uno del Napoli in Nazionale, lasciando a casa Provedel. Oltre al portiere della Lazio, le altre due scremature hanno riguardato Ricci e Orsolini, rispettivamente del Torino e del Bologna. Un centrocampista ed un attaccante, tanto per intenderci. Il taglio di Ricci ha spianato la strada per la (meritata) conferma di Folorunsho nella rosa azzurra. Il centrocampista di proprietà del Napoli (contratto fino al 2028) che ha conquistato una salvezza miracolosa con il Verona quest’anno è riuscito a scalare le gerarchie del ct, nonostante il toto-esclusioni lo vedesse tra i favoriti per un taglio. Niente di tutto questo.

La rosa

Spalletti ha portato con se tre portieri (Donnarumma, Vicario e Meret); 10 difensori (Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti e Mancini); sette centrocampisti (Barella, Cristante, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Jorginho e Pellegrini) e sei attaccanti (Chiesa, El Shaarawy, Raspadori, Retegui, Scamacca e Zaccagni).

I derby possibili

In Germania saranno di scena altri due giocatori del Napoli con le rispettive rappresentative. Si tratta di Kvaratskhelia e Lobotka, rispettivamente con le casacche della Georgia e della Slovacchia. Per Kvara e per la sua nazionale si tratta della prima volta in assoluto alla fase finale degli Europei. Lobotka, invece, avrà come guida in panchina Ciccio Calzona che ha ripreso le redini della Slovacchia dopo l’esperienza (poco felice) alla guida del Napoli.