Italia-Macedonia, Elmas convocato: sfiderà Insigne e Di Lorenzo

Il ct Blagoja Milevski ha diramato oggi la lista di convocati per la Macedonia in vista del match contro l'Italia del prossimo 24 marzo. Una sfida da dentro o fuori visto che entrambe le Nazionali si giocheranno l'ultima speranza di essere presenti a Qatar 2022, il prossimo Mondiale che si disputerà a dicembre prossimo, prima volta assoluta in inverno.

Tra i selezionati da Milevski c'è ovviamente anche Eljif Elmas, da anni ormai simbolo della selezione macedone e da tre stagioni in Serie A con la maglia del Napoli. Il centrocampista azzurro proverà lo scherzetto ai compagni Lorenzo Insigne e Giovanni Di Lorenzo, freschi campioni d'Europa. Chi avrà la meglio affronterà la finale Playoff tre giorni dopo contro Portogallo o Turchia.