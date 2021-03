Italia, Mancini promuove Insigne: «Meret? Scelta difficile in porta»

Il campionato entra nel vivo e all'orizzonte si vedono già gli Europei 2020 rimandati di un anno in cui la nazionale sarà protagonista. E protagonista sarà anche Lorenzo Insigne, tra i punti fissi della squadra di Roberto Mancini. «Gioca bene in nazionale come nel Napoli» ha detto il Ct. «Per noi Lorenzo è importante, fondamentale nel gioco che facciamo: sa giocare tra le linee, gestire la palla, si trovano tutti benissimo in quella zona di campo e avendo qualità tecniche straordinarie per noi è fondamentale».

LEGGI ANCHE Juventus-Napoli, Fonseca insiste: «La Roma ha fatto la cosa giusta»

Un altro azzurro interessato alle scelte del Ct azzurro sarà Alex Meret. Nonostante l'altalenanza in stagione, l'azzurro si giocherà un posto come terzo portiere. «In porta non abbiamo tanti problemi, ci sono tanti elementi e tutti bravi. Il terzo portiere sarà un problema» ha commentato Mancini ai microfoni di Rai Sport. «Cercheremo di fare la migliore convocazione possibile. Sarà complicato perché tanti meritano di andare all’Europeo. Meglio avere problemi di abbondanza che al contrario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA