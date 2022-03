Italia ai Mondiali, Parolo è sicuro: «Non si ripeterà la Svezia del 2017»

Il 10 novembre 2017 lui c’era. Marco Parolo era in campo durante la partita che di fatto ha rappresentato l’Apocalisse del calcio italiano: Italia-Svezia 0-0, che tradotto ha significato azzurri eliminati dal Mondiale 2018. Ancora playoff, ancora 180 minuti di passione e solo dopo si potrà staccare il biglietto per il Qatar. Marco Parolo non sarà in campo, perché intanto ha smesso con il calcio giocato e ha iniziato con quello commentato da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati