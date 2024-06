Luciano Spalletti annuncia che domani sera contro la Turchia, Di Lorenzo partirà titolare. Ma sono ore calde per il capitano del Napoli, dopo la rottura annunciata dal suo agente, Mario Giuffredi.

Nonostante il club abbia ribadito, in una nota che Di Lorenzo è nell'elenco degli incedibili, Giuffredi pare abbia un incontro questa settimana con Cristiano Giuntoli per scoprire fino a che punto la Juventus è disposta ad arrivare per il cartellino del terzino della Nazionale.

In ogni caso, non sembrano essere ore serene: Oriali, ministro degli esteri di Antonio Conte, lo ha contattato per capire la gravità della rottura. Difficile poter trovare un'intesa, serve del tempo. In ogni caso, ora c'è l'Italia e la voglia di Europeo 2024.