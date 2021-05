Italia, vaccinati anche quattro azzurri: la sorpresa è la convocazione di Politano

Una bella notizia per il Napoli e per il calcio italiano. Quest'oggi all'ospedale Spallanzani di Roma sono stati vaccinati i primi calciatori che fanno parte del pre-raduno per la nazionale di Roberto Mancini. Protagonisti i calciatori pre-convocati di Napoli, Lazio e Fiorentina, con Immobile, Acerbi e Lazzari a fare da apripista.

Tra i primi chiamati alla somministrazione ovviamente i calciatori napoletani: il capitano Lorenzo Insigne, ma anche Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo, in attesa di capire se saranno inseriti nel gruppo finale che andrà all'Europeo. La grande novità è Matteo Politano: l'esterno azzurro è stato inserito nell'elenco iniziale da Mancini in vista delle selezioni. Insieme a loro anche Biraghi, Castrovill e Spinazzola, unico romanista presente perché infortunato e assente giovedì in Europa league.