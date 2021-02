«No, non è pronto, deve rimanere a Spezia ancora per tanti anni». Con una battuta Stefano Chisoli commenta le voci degli ultimi giorni, il presidente dello Spezia "blinda" il suo allenatore, accostato alla panchina azzurra per il prossimo anno succedendo a Gattuso: «Italiano è un grande allenatore, ma speriamo che resti ancora un po' con noi» ha detto il patron ligure.

L'ottima stagione dello Spezia ha però aumentato la concorrenza. «Italiano è sempre seguito da grandi squadre, ma lui è concentrato sul nostro progetto, poi la priorità della nuova proprietà americana è quella di confermarlo» ha continuato Chisoli a Radio Kiss Kiss. «La nuova proprietà ancora deve insediarsi, sono orgoglioso di rimanere ancora presidente in questa fase di passaggio. La nostra priorità è rimanere in Serie A, sarà dura ma ci metteremo tutto il nostro impegno».

