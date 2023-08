Italiano e il Napoli: «Sono state solo voci»

«Voglio chiarire quello che è successo. C'erano solo voci su di me» ripete Vincenzo Italiano, l'allenatore della Fiorentina che a lungo è sembrato il primo indiziato per prendere l'eredità di Spalletti a Napoli. «Siamo arrivati in finale di Coppa Italia e di Conference, in campionato abbiamo chiuso bene, i rumors non mi hanno toccato. La mia testa è sempre stata concentrata sugli obiettivi che avevamo in stagione».

L'arrivo di Eudi Garcia ha poi definitivamente spento ogni rumors sul suo conto. «A fine anno, è bastata una chiacchierata con la società e con il presidente per capire il futuro. Abbiamo deciso di continuare insieme e migliorare tutto quello che è migliorabile, questo è il nostro primo obiettivo» ha spiegato Italiano nella sua intervista con Sportmediaset.