«Caro Diego ti scrivo»: al Jambo1 un lavoro teatrale con le lettere dei tifosi

«Diego e la sua classe» è il titolo del lavoro teatrale, interpretato dalla Compagnia Next da un'idea di Yvonne De Rosa, in programma martedì 7 dicembre alle ore 19 presso il centro commerciale - sottratto alla camorra - Jambo1 a Trentola Ducenta. È un lavoro basato sui testi dei messaggi lasciati dai tifosi di Maradona ospiti dalla mostra fotografica che si è tenuta nelle scorse settimane al Jambo1 dedicata a Diego, con gli scatti del fotoreporter del Mattino Sergio Siano. Dalle foto alle parole, un nuovo omaggio per il Campione a un anno dalla sua scomparsa.