Una lunga estate a parlare di lui, ma alla fine la storia d'amore tra il James Rodriguez - sponsorizzato dain azzurro - non si è mai realizzata. «Era arrivata l’estate scorsa un’offerta molto importante da una squadra spagnola, ma ilnon mi lasciò andare» ha ammesso il colombiano alludento all'Atletico Madrid. «Avrei voluto lasciare il Real con i ricordi che avevano tutti di me prima del, sapevo che non sarei stato protagonista quest’anno. Ma loro volevano mandarmi altrove».In Italia, ad esempio: «Anche l’offerta del Napoli era buona, ma non mi convinceva» ha continuato il colombiano nell'intervista a Gol Caracol. «Ilmi disse che erano arrivate anche offerte dallama non volevo lasciare l’Europa, so di poter dare ancora tanto qui. Non so cosa accadrà in futuro, ma se avessi la possibilità di scegliere, sceglierei un club in cui posso dimostrare ancora le mie qualità».