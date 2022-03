Januzaj al Napoli, si può fare: no al rinnovo con la Real Sociedad

Sempre più lontano dalla Spagna il futuro di Adnan Januzaj, l'esterno offensivo belga che a fine anno vedrà scadere il suo accordo con la Real Sociedad. Secondo quanto riportato da Diario As in queste ore, i contatti con il Napoli sono andati avanti e l'entourage del calciatore - capitanato da Mino Raiola - è pronto a spostarlo a fine anno per portarlo in Italia.

Per il Napoli, Januzaj rappresenterebbe il dopo Insigne, un colpo a zero che permette di investire cifre più importanti di quanto farebbe la Real Sociedad. Eppure con il club spagnolo sembrava esserci un accordo lo scorso gennaio, con rinnovo fissato fino al 2025 e miglioramento dell'ingaggio, ma i problemi di salute di Raiola non permisero alcuna firma dell'accordo. I dirigenti non sono ancora arresi al suo addio, ma i contatti con il Napoli sembrano aver soddisfatto il calciatore ex Anderlecht e Manchester United.