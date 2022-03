Januzaj al Napoli, lui ammette: «Ma non ho parlato con Mertens»

Quello di Adnan Januzaj è uno dei profili più interessanti del prossimo mercato estivo. Le qualità del belga e il contratto in scadenza accendono su di lui tanti riflettori, tra cui quelli azzurri del Napoli che potrebbe farci più di un pensierino per l'eredità di Lorenzo Insigne. «So che se ne parla, conosco i rumors, ma onestamente non ci sto pensando in questo momento» ha detto Januzaj dal ritiro della nazionale belga.

«Il futuro non lo conosco, non so cosa potrebbe accadere, ma per il momento sono alla Real Sociedad e sono concentrato sul mio presente» ha spiegato Januzaj ai media «Non ho ancora parlato con Mertens. La decisione la prenderò insieme alla mia famiglia e al mio agente». A gestirlo è Mino Raiola, che già conosce bene il Napoli di Aurelio De Laurentiis e ha in azzurro Hirving Lozano, tra i suoi assistiti.