Napoli e West Ham su Januzaj: resta viva la pista del belga

Resta ancora viva la pista che porterebbe a Adnan Januzaj, fantasista offensivo della Real Sociedad che sembra poter cambiare aria quest'estate. Sul calciatore ci sarebbe il West Ham del suo ex allenatore David Moyes, che lo rivorrebbe dopo averlo già avuto in precedenza al Manchester United.

Ma anche il Napoli: secondo The Sun, infatti, il club azzurro resta un'opzione concreta per Januzaj, non proprio la prima scelta ma un calciatore seguito vista la sua condizione contrattuale. Anche il Betis ha chiesto informazioni su di lui.