Januzaj, il Napoli alla finestra: non rinnova e vuole la Champions

Il mercato estivo si avvicina e il futuro di Adnand Januzaj resta sempre più un mistero. La Real Sociedad ancora spera di poterlo confermare: l'offerta di rinnovo è sul tavolo da diverse settimane, ma l'entourage del calciatore e lo stesso fantasista belga non hanno mai dato una risposta ai quesiti del club spagnolo, che nel frattempo vede sempre più assottigliarsi il contratto in scadenza.

Sono poche le squadre che hanno bussato alla sua porta in Europa. C'è l'interesse del Siviglia - si legge da Mundo Deportivo - in Spagna, ma anche quello del Napoli che ha chiesto informazioni vista la sua situazione contrattuale e vista la gestione Raiola. Per gli azzurri, però, non sarebbe una priorità ma solo un'eventuale occasione di mercato. Januzaj, nel frattempo, ha fatto intendere alla Real Sociedad che la sua priorità sarebbe la Champions League, competizione che il club spagnolo difficilmente giocherà e che invece sembra a un passo per gli azzurri.