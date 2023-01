Jashari al Napoli se parte Demme: ecco l'idea low cost di Giuntoli

C'è la fila per Ardon Jashari, il centrocampista svizzero del Lucerna che ha saputo mettersi in mostra nell'ultimo Mondiale in Qatar. E secondo Sky Deutschland tra gli interessati ci sarebbe anche il Napoli di Luciano Spalletti: se, infatti, Diego Demme dovesse decidere di lasciare gli azzurri a gennaio, il club potrebbe tornare a pensare al mercato per sostituire numericamente il centrocampista e quello di Jashari è un profilo che piace.

Per l'esperienza acquisita ma anche per il prezzo di mercato che fin qui è nelle corde del Napoli: il centrocampista svizzero classe 2022 può lasciare il Lucerna per 5 milioni di euro, ma ci sono altri club interessati, soprattutto in Germania: Wolfsburg, Lipsia e anche Eintracht Frankfurt lo seguono da tempo, mentre in Inghilterra può piacere al Leeds che ha disponibilità economica già per questo mercato invernale.