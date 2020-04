LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 14:59

Ennesima manifestazione di tutto il cuore di Fabio Cannavaro . L'ex azzurro e campione del mondo con l'Italia ha comunicato una nuova iniziativa per l'emergenza coronavirus, in cui protagonista sarà la Fondazione messa su insieme con. Al centro di tutto, un'asta benefica, che vede presente anche le maglie die dello stesso«Ci troviamo di fronte ad un'emergenza senza precedenti, davanti alla quale siamo tutti uguali e tutti “convocati” per rispondere. Mi sono adoperato fin da subito lanciando con i miei ex compagni, vincitori delin Germania, la raccolta fondi per la"Be Champions against Covid-19". Adesso, insieme a Paolo e Ciro e alla nostra Fondazione, vogliamo dare conforto alle persone di Napoli che hanno veramente bisogno, distribuendo beni di prima necessità» si legge dal messaggio sui social. «È appena partita la nostra campagna di aste benefiche:Noi siamo presenti: con cuore, forza e impegno, e con le nostre “divise che uniscono" Grazie a tutti i nostri amici che hanno aderito all'iniziativa, e grazie soprattutto a tutti coloro che ci aiuteranno a sostenerla».