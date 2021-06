Il Napoli chiama Joao Palhinha ma lo Sporting vuole 30 milioni

Fondamentale nell'ultima stagione dello Sporting Lisbona, Joao Palhinha sarebbe stato sondato dal Napoli nelle scorse settimane. Il centrocampista portoghese classe 1995, protagonista nella cavalcata trionfale verso il titolo dello Sporting nell'ultima annata, sarebbe stato individuato dal club azzurro come eventuale sostituto del partente Bakayoko, come riportato dal quotidiano sportivo O Jogo.

Difficile, però, che l'affare possa concretizzarsi: innanzitutto perché lo Sporting Lisbona non vorrebbe rinunciare al centrocampista quest'estate, poi per i termini economici dell'affare. Il Napoli dovrebbe investire infatti almeno 30 milioni, come da idea del club portoghese. Nel'ultima stagione, Joao Palhinha ha giocato 38 partite con anche due gol segnati.