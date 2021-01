Arkadiusz Milik ha appena superato le Alpi per vestire la maglia del Marsiglia, ma quello tra il Napoli e il club francese potrebbe essere un discorso di mercato da ampliare nei prossimi mesi. Secondo L'Equipe, infatti, gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Jordan Amavi, terzino francese classe 1994 del Marsiglia che già da tempo è tra i segnalati del club viste le ottime qualità sul lato sinistro.

Amavi, però, è ora in scadenza con il Marsiglia che potrebbe non trattenerlo a fine stagione e sono tanti i club che si sono messi in fila: il Napoli in Italia, ma anche l'Arsenal e il Crystal Palace in Premier League. Dopo essere partito alla grande in stagione, Amavi è ai box già da diverse settimane a causa di un guaio muscolare e il club francese sembra orientato a non tentare nemmeno il rinnovo contrattuale.

