Napoli, Jorginho prenota il ritorno: «Un giorno mi piacerebbe»

Al termine del match vinto contro il Porto ai Quarti di Champions, ha parlato anche Jorginho, centrocampista el Chelsea interrogato sul suo passato azzurro. «Quando vivi a Napoli non puoi mai dimenticarlo. Ho avuto un’esperienza bellissima lì, sono molto affezionato sia alla città che hai tifosi. Ora, sinceramente, non ci sto pensando però: abbiamo tanto ancora da giocare qui al Chelsea, la mia concentrazione va sul mio presente» ha detto l'italo-brasiliano.

«Ma se un giorno, non so quando, ci sarà la possibilità di tornare certo che mi farebbe piacere» ha aggiunto Jorginho ai microfoni di Sky Sport. «A chi non farebbe piacere tornare a Napoli?» Poi la domanda sul futuro immediato: «Finale di Champions con il Chelsea o finale dell'Europeo con l'Italia? Impossibile sceglierne una: tutte e due, ovvio».