Jorginho vuole tornare in Italia: c'è anche il Napoli se parte Fabian

La nuova situazione societaria in casa Chelsea è destinata a stravolgere il mercato dei Blues che vogliono cambiare molto quest'estate. In uscita ci sarebbe anche Jorginho, l'italo brasiliano che ha lasciato la Serie A nel 2018 per seguire Sarri a Londra e vincere quasi tutto in questi anni tra club e nazionale.

Ora, però, il futuro è incerto. Il contratto non sarà rinnovato e lui vuole tornare in Italia. C'è la Juve a seguirlo da un po', ma anche il Napoli potrebbe essere un'opzione - secondo quanto riportato da The Athletic - se partirà quest'estate Fabian Ruiz, anche lui in scadenza tra un anno.