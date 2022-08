Jorginho scippa Koulibaly al Napoli: «L'ho convinto io per il Chelsea»

«Credo sia stato un acquisto molto positivo per il club, perché non è solo un giocatore forte che ci aiuterà tantissimo in campo, ma credo che ci aiuterà molto in spogliatoio, considerando la persona che è». Jorginho ritrova Kalidou Koulibaly, vecchi compagni al Napoli e ora anche in maglia Chelsea: «È un ragazzo eccezionale. Durante la trattativa per il suo passaggio l’ho chiamato spingendolo a venire. E sono molto felice che sia successo» ha confessato.

«Mi sento bene, è un periodo in cui si lavora molto, con temperature non abituali per Londra. Sono molto motivato per un’altra stagione con questa maglia, che è un sogno per ogni bambino in Brasile, come lo era per me» ha continuato l'ex Napoli a Sky Sport «L’obiettivo per me è chiaro, è guardare alla prima partita e vincerla. Il grande avversario del Chelsea è il Chelsea».