Dopo l'eliminazione dallaper mano del Bayern Monaco, i calciatori delsi godono qualche giorno di riposo prima di rientrare a Londra per l'inizio della nuova stagione. Tra questi anche Jorginho , l'italo-brasiliano arrivato in Premier League ormai due estati fa.L'ex centrocampista azzurro ha scelto di tornare proprio a Napoli per le sue vacanze. Nelle ultime ore,si è mostrato sui social ai suoi fan in barca, direttamente a. Tanti i likes arrivati dai suoi ex tifosi azzurri che hanno continuato a seguirlo anche nella nuova avventura con la maglia dei Blues.