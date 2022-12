Josh Doig dove va? Il Napoli in fila ma si muovono anche Juventus e Roma

Il nome di Josh Doig pronto a prendersi la scena nei prossimi mesi in Serie A. Il terzino scozzese del Verona classe 2002 è stato tra i calciatori più interessanti di questa prima parte di stagione italiana e ci sono già tante squadre interessate a lui e, secondo il Sunday Post, anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Con gli azzurri sempre a caccia di nuovi profili per migliorare la squadra di Spalletti, quello di Doig potrebbe essere un acquisto mirato in una zona di campo in cui Mario Rui e Olivera si stanno alternando quest’anno ma il portoghese potrebbe anche lasciare a fine stagione. Il prezzo di Doig si aggira sui 6 milioni di euro, su di lui ci sono anche Juventus, Atalanta e Roma.