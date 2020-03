LEGGI ANCHE

Il mondo del calcio si ferma e in isolamento ci è finito anche Luka Jovic , il 22enne serbo delche pare essere sulla lista di mercato delper il prossimo anno. Come confessato ad alcuni media serbi, l'attaccante si è chiuso in casa dopo essersi allenato durante il suo recupero da un infortunio con la stessa attrezzatura di Trey Thompkins, il cestista del Real risultato positivo al«Negli ultimi giorni di allenamento ho utilizzato la stessa attrezzatura di Thompkins, che risulta positivo al coronavirus . In questo momento, però, mi sento davvero bene e non sto accusando sintomi di alcun tipo. Attendiamo i risultati e la decisione del club a riguardo» ha confessato, calciatore nei sogni di Giuntoli per la prossima estate. Tutto il, ora, è in quarantena in attesa di ulteriori disposizioni della federcalcio spagnola.