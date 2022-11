Juan Jesus e l'Atalanta più fresca: «Ma il nostro gioco non cambierà»

Di nuovo titolare e di nuovo importante per la retroguardia del Napoli Juan Jesus: «Noi giochiamo sempre allo stesso modo in tutte le partite. A volte soffriamo un po’ di più ma venivamo da una partita tosta mercoledì in Champions League mentre loro erano più riposati rispetto a noi. Ma credo sia venuta fuori una bella partita da parte di entrambe le squadre stasera» ha spiegato il brasiliano.

«Anche l’anno scorso avevamo calciatori fortissimi. Quest’anno si sono aggiunti calciatori che ci stanno dando una grande mano, si sono fatti trovare pronti e hanno alzato il livello anche degli allenamenti. Con Kim mi diverto molto, adesso impara anche l’italiano e diventa ancora più simpatico. È una persona d’oro, un guerriero che non molla mai in campo», ha raccontato Juan Jesus a Dazn.