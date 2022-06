Juan Jesus si allena già in Brasile ma il web non perdona il gelato

La preparazione alla prossima stagione è già cominciata per Juan Jesus, il difensore del Napoli che ha rinnovato il contratto con gli azzurri e resterà a disposizione di Luciano Spalletti almeno per un’altra stagione. Il brasiliano è tornato a casa per le vacanze in famiglia, ma anche a Porto Alegre non si ferma l'allenamento: sessioni di lavoro quotidiano con Marcelo Totta, storico preparatore atletico brasiliano che conosce Juan Jesus dai tempi dell'Internacional.

Il lavoro fisico, però, non basta per i tifosi, che non hanno perdonato al difensore brasiliano una delle ultime foto postate dai suoi account social. Juan Jesus in piscina per una pausa relax tra un allenamento e l'altro, ma con in mano uno Steccolecco, marchio di gelati in cui ormai da anni ha investito Aurelio De Laurentiis. Proprio per le quote presidenziali, l'azzurro ha attratto qualche critica dai tifosi, ma sempre con il sorriso: «Prendi sto steccolecco e buttalo in piscina» o anche «Boicotta i suoi prodotti» gli scrivono i napoletani.