Un altro gol annullatto per Juan Jesus, difensore del Napoli che aveva trovato ancora una volta la rete ma senza troppa fortuna arbitrale. Alla fine è andata bene agli azzurri ma il brasiliano ha fatto ironia sui social: «Al terzo annullato me ne danno uno buono??? Scherzi a parte…GRANDI, JAMM JA!!!!» le parole di Juan Jesus preso in giro anche dai compagni di squadra in rete.

