Juan Jesus: «Gol per i detrattori» E annuncia l'arrivo del terzo figlio

«Questo è per chi ha creduto in me. Per chi mi ha dato fiducia in un momento non semplice». con queste parole Juan Jesus esulta sui social, il difensore del Napoli oggi ha trovato finalmente il gol (dopo due annullati in campionato), la rete che ha messo in discesa la partita contro la Salernitana. «È per chi mi ha incitato al mio arrivo. Per chi mi mi ha caricato tutta l’estate scorsa. Per la mia famiglia e per te…piccola Maya!! Ti aspettiamo» conclude l'azzurro annunciando l'arrivo della terza figlia in famiglia. Juan Jesus e la compagna Caroline, infatti, hanno già Maria Sofia, nata nel 2009, e Eduardo, venuto alla luce nel 2017 a Roma.

