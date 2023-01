Juan Jesus e l'idolo Careca: «Un piacere incontrarti»

Cresciuto a pane e pallone, Juan Jesus lo ha fatto anche osservando in campo Antonio Careca, bomber del suo Brasile negli anni d'oro della sua crescita. Il difensore azzurro ha potuto incontrare ieri l'ex attaccante della Seleçao e del Napoli e sui social non ha nascostol'emozione per la visita: «È stato un piacere incontrarti» ha scritto Juan Jesus sui social. Careca è in città da qualche giorno e ieri ha puntato Castel Volturno per una mattinata con la squadra di Luciano Spalletti.