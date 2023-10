Ha lasciato Castel Volturno quasi per ultimo Juan Jesus, a bordo della sua autovettura e con il recupero stampato sul cruscotto. Non ce la farà domani sera contro il Real Madrid ma dopo la sosta sarà in campo nuovamente a disposizione.

Nel frattempo, il difensore azzurro condivide sui social le immagini dei suoi allenamenti speciali per il rientro.