Juan Jesus: «La nostra maglia è bellissima. Amo "Sarò con te" allo stadio»

«La maglia di quest’anno è bellissima, sia azzurra che bianca. Lo scudetto è bellissimo, ma anche il disegno del Vesuvio. Il coro che preferisco qui è “Sarò con te”, ci è rimasto dentro».

Queste alcune tra le parole di Juan Jesus nella lunga intervista con la rivista GQ. Il brasiliano del Napoli ha raccontato i suoi inizi sui campi da calcio in Brasile e qualche sogno conservato.

«Da bambino ricordo sempre che giocavoi con le scarpe slacciate. Avevo difficoltà ad allacciarle» ha ricordato il difensore brasiliano. «Se avessi potuto scegliere? Avrei voluto giocare con Ronaldo. Per noi brasiliano è un idolo, poi era fortissimo. Se non avesse avuto problemi alle ginocchia, sarebbe ancora in campo con dieci palloni d’oro».