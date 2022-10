Juan Jesus, a Liverpool senza paura: «Abbiamo dimostrato il nostro valore»

«Quando è stato sorteggiato il girone di Champions tutti hanno detto che era tosta per il Napoli, che c'era il Liverpool, che c'era l'Ajax, ma nessuno ha detto che c'era il Napoli». Comincia così l'intervista di Juan Jesus, difensore e veterano azzurro: «Abbiamo dimostrato in campo quanto valiamo, lasciando fuori le chiacchiere. Ora andiamo a giocare ad Anfield come se fosse la prima partita in Champions League. È importante finire primi perché poi possiamo giocare la seconda in casa, in cui avremmo il supporto del nostro pubblico».

Il brasiliano è stato protagonista con la Roma. «Vincere gli scontri diretti in un campionato così vale mezzo punto in più perché fanno la differenza. Abbiamo fatto una partita un po' sporca, ma abbiamo inciso, tenuto palla e confermato quanto fatto fin qui nel corso del campionato» ha detto a Radio Kiss Kiss Juan Jesus, ancora ad alti livelli con Luciano Spalletti in èanchina. «L'Atalanta? Pensiamo prima al Sassuolo e facciamo il nostro meglio per i tre punti. Poi sicuramente a Bergamo sarà difficilissimo, l'Atalanta è in forma».