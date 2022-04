Juan Jesus, l'agente scommette: «Sa come si vince un campionato»

Una prova, l'ennesima, da leader a Bergamo contro l'Atalanta per Juan Jesus, arrivato a inizio anno in punta di piedi e oggi punto fermo della retroguardia di Luciano Spalletti all'occasione. «Sta dimostrando il suo valore e di essere al livello di una grande squadra, di poter puntare a obiettivi importanti che lui ha già ottenuto, perché ha vinto già competizioni importanti con l'Internacional di Porto Alegre e la nazionale brasiliana», ha detto il suo agente Roberto Calenda.

«È un professionista esemplare, ad averne di Juan Jesus in squadra, si fa trovare sempre pronto, può giocare in qualsiasi ruolo» ha continuato l'agente a Radio Marte. Tutto poi diventa più facile quando si gioca in una squadra importante come il Napoli. È un leader e lo sta dimostrando. Il suo arrivo a Napoli? Evidentemente il club ha capito la qualità del calciatore nonostante venisse inspiegabilmente da due anni senza giocare, per cose che non riguardano il campo».