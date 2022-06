Juan Jesus già tirato a lucido: «J-Jet in preparazione»

Saranno pure vacanze, ma le settimane brasiliane di Juan Jesus spesso fanno rima con allenamento. Il difensore azzurro, confermato con Spalletti anche per il prossimo anno, è già tirato a lucido: in Brasile, infatti, si sta allenando da settimane ormai insieme con il suo storico personal trainer per arrivare già in buone condizioni al prossimo incontro con il Napoli, previsto per inizio luglio a Castel volturno.

Il difensore azzurro ha il contratto garantito fino al 2023.