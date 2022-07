Juan Jesus, il leader dietro le quinte del nuovo Napoli orfano di senatori

Dopo il primo allenamento del Napoli a Castel di Sangro ha scritto questo post su Instagram: «Il nostro destino si costruisce qui, ora. Le fondamenta della nostra stagione dipendono anche da questi primi allenamenti. Dalla fatica e dalla stanchezza. Non sono giorni normali perché qui comincia la nostra storia. Come finirà nessuno lo può sapere, ma quel che conta è lasciare ogni giorno tutto sul campo. Questa è la mentalità del Napoli!».

Juan Jesus è uno dei leader che agiscono dietro le quinte del Napoli, dopo avere ottenuto la considerazione di compagni e tifosi nella prima stagione. Quella di Spalletti già c'era. Il tecnico lo aveva conosciuto e apprezzato alla Roma e un anno fa lo aveva indicato al direttore sportivo Giuntoli per completare la batteria dei difensori centrali, senza spendere un euro per il suo cartellino perché si era svincolato dalla società giallorossa.

Arrivato in condizioni fisiche precarie a Napoli, ha recuperato la condizione in poche settimane ed è diventato un affidabile sostituto di Koulibaly, quando Kalidou si è infortunato ed è stato poi impegnato in Coppa d'Africa. Il suo messaggio social è una sollecitazione a se stesso e ai compagni, oltre che un implicito invito ai tifosi ad avere fiducia. Sono partiti tre titolari e un leader ma la ricostruzione è cominciata ed è vissuta con entusiasmo dagli azzurri. È arrivato Ostigard, sta per arrivare Kim ma Juan Jesus - 28 presenze nella scorsa stagione - si mette a disposizione di Spalletti con la certezza che troverà spazio.