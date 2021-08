Juan Jesus a Napoli, l'agente: «Per lui è una grande opportunità»

È arrivato ufficialmente ieri a Napoli, Juan Jesus, il difensore brasiliano ex Inter e Roma, un innesto con trattativa lampo per completare il pacchetto di difensori a disposizione di Luciano Spalletti nella nuova stagione. A commentare l'acquisto anche Roberto Calenda, agente e intermediario che aveva curato già l'affare Osimhen e che ha assistito il difensore brasiliano: «Sono felice per il trasferimento di Juan Jesus al Napoli. Una bella opportunità per un professionista esemplare in una grande squadra. Forza Juan!».

