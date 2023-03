Juan Jesus carica il Napoli: «Ripartiamo, c'è un lavoro da completare»

Tra i pochi azzurri a non essere impegnato con le Nazionali in questa sosta, Juan Jesus ha fatto ieri ritorno a Castel Volturno con Luciano Spalletti. Il centrale di difesa napoletano resta un fedelissimo dell'alleatore e tra i fari del gruppo, come dimostrano le sue parole sui social: «Dopo un pit stop, siamo già ripartiti. Ancora più determinati e affamati. Non sarà facile ma c’è un lavoro da completare. Tutti uniti, squadra e città, verso un sogno e un orizzonte azzurro».