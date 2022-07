Juan Jesus, che peccato il pari: «Kim è forte, ci darà una mano»

«Volevamo vincere, probabilmente lo meritavamo ma è stata comunque una partita importante per mettere benzina nelle gambe» ha detto Juan Jesus, difensore del Napoli subentrato in campo nella ripresa per l'alternanza che Spalletti ha concesso a tutta la squadra durante il match amichevole contro il Mallorca di questa sera.

«L'importante è riuscire a crescere come condizione, stiamo lavorando molto e vogliamo esseer pronti per l'inizio della stagione» ha spiegato subito il difensore azzurro. Dal primo minuto, per la prima volta, il compagno Kim: «È un giocatore molto forte che dimostrerà il suo valore e ci darà un grande contributo» ha concluso Juan Jesus.