Juan Jesus piace al Galatasaray: il brasiliano va in scadenza

Il Napoli pronto allo sbarco in Turchia e proprio in Turchia guardano con interesse gli azzurri. Tra i tanti anche Juan Jesus, difensore brasiliano ormai al secondo anno in azzurro che andrà nuovamente in scadenza la prossima estate e su cui ci sono le antenne di diversi club in Europa, viste le prestazioni messe in campo negli ultimi mesi.

Secondo quanto riportato da Fotomac, anche il Galatasaray sarebbe interessato a Juan Jesus: il club avrebbe già anche avuto i primi contatti molto positivi con l'entourage del calciatore che si potrebbe quindi liberare a parametro zero. Juan Jesus, in ogni caso, darà precedenza al Napoli al termine di questa lunga annata.