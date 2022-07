Jesus saluta il Brasile e la figlia: «Napoli, ora sto tornando»

Una delle assenze più pesanti nel ritiro di Dimaro è stata negli ultimi giorni quella di Juan Jesus. Il difensore brasiliano era arrivato con la squadra una settimana fa, ma dopo i primi giorni aveva lasciato l'Italia per fare ritorno in Brasile dove la compagna ha dato alla luce la terza figlia Maya: «Anche se l’ho appena conosciuta è stato amore a prima vista. Ma io ho anche delle responsabilità nei confronti del mio lavoro e delle persone che credono in me: l’altra mia famiglia. Per cui via le lacrime e le emozioni. Napoli chiama. E io rispondo!» ha scritto il brasiliano, che in queste ore si riunirà alla squadra di Spalletti.