Un saluto da brividi per l'allenatore che l'aveva portato a Napoli. Juan Jesus saluta Luciano Spalletti: «Il mio grazie arriva da lontano.

Lo abbiamo desiderato per tanto tempo, ci siamo allontanati e ritrovati. Alla fine ce l’abbiamo fatta proprio in questo stadio, insieme con la maglia del Napoli. Non potevamo sognarlo più bello.

Era tutto scritto. Grazie» il messaggio sui social.